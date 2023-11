Furti Cesinali sotto assedio: "E' un inferno, rubano di giorno e di notte" Sos anche ad Aiello del Sabato. I sindaci: evitate azioni rischiose, sono banditi senza scrupoli

La comunità di Cesinali da tre giorni vive sotto l’assedio dei ladri. Più furti, in rapida sequenza, stanno avvenendo tra la paura generale di chi vive, soprattutto nelle zone più isolate del piccolo comune. La popolazione vive in piena allerta e nel terrore. Le persone non lasciano le case, evitano di uscire per scongiurare incursioni, in molti aprono gruppi social per condividere ogni informazione utile e si temono nuove incursioni da parte delle bande, che entrano in azione tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

Nel mirino della banda almeno tre ville. Il giorno precedente erano state svaligiate alcune case nella zona di via Oratorio e via Frestola. Cospicui i bottini, infatti i ladri hanno portato via denaro e oggetti preziosi. I ladri hanno anche fatto razzia in un appartamento al terzo piano di un edificio, arrampicandosi al canale di scolo dell’acqua piovana. Solo 48 ore prima, sono finiti nel bersaglio dei soliti ignoti tutti gli appartamenti di un palazzo al centro del paese. Si segnalano anche colpi tentati e falliti.

L’amministrazione comunale di Cesinali, attraverso un messaggio sui social, invita ad allertare le forze dell’ordine, nel caso di persone o auto sospette. Ma soprattutto l'amministrazione invita tutti ad evitare gesti rischiosi e iniziative che possano creare pericolo.

Stessa situazione di piena emergenz anche ad Aiello del Sabato Una situazione che ha fatto scattare subito anche gli allarmi via social. A segnalare l’attenzione ai cittadini anche il sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta, che sulla sua pagina social ha scritto: “Ci giungono questa sera segnalazioni di tentativi di furto tra la frazione Sabina ed Atripalda.

Invitiamo tutti a fare attenzione e a segnalare eventuali avvistamenti. I carabinieri sono già stati allertati e sono sul posto”. A quanto pare i militari avrebbero anche intercettato una vettura sospetta, ma si tratta di una circostanza che non è stata ancora confermata da nessuna fonte ufficiale. Resta la paura dei raid in un periodo, quello in prossimità delle festività natalizie, che registra sempre una recrudescenza dei fenomeni predatori.

I ladri hanno fatto visita anche ad alcune abitazioni di contrada Bagnoli alla periferia di Avellino. Ma qui i colpi sono stati solo tentati. I malviventi non sono riusciti nel loro intento. Lo stesso è accaduto a Serino. I carabinieri stanno presidiando queste zone a ridosso del capoluogo. I controlli sono stati potenziati dopo gli ultimi fatti che si sono registrati a Cesinali. Il paese già era stato preso di mira lo scorso mese, nella parte al confine con Atripalda.