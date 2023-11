Camion in fiamme sull'A16, paura al casello di Avellino ovest Sul posto i vigili del fuoco

Paura sull'A16 questa mattina per un camion che ha preso fuoco in autostrada, all'altezza del casello Avellino Ovest, in direzione Avellino. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini dell'Anas e i Vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza il mezzo che trasportava derrate alimentari. L'incendioi si è verificato al Km. 40,800 dell'autostrada, nel territorio del comune di Mercogliano. Sono state due le squadre ad intervenire per lo spegnimento delle fiamme localizzate nella parte anteriore del pesante automezzo. L'uomo alla guida partito dal Casertano e diretto in un supermercato del centro città ad Avellino, oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze. Rallentamenti alla circolazione si sono registrati durante le operazioni di soccorso.