Ladri spregiudicati sfidano Stato e cittadini: furti a Villanova del Battista Situazione fuori controllo in Valle Ufita. La gente scende in strada

Non si sbagliava chi ieri sera da località Masciano, non molto distante da contrada Orneta ad Ariano Irpino aveva mostrato preoccupazione dopo aver notato un via vai di forze dell'ordine nella zona. Erano in atto infatti una serie di controlli a causa dell'ennesima scorribanda dei ladri. Malviventi che questa volta si sono spinti nel vicino comune di Villanova del Battista.

I colpi

Hanno colpito una villetta, lasciata momentaneamente incustodita in periferia zona campo sportivo ma non molto distante dal centro abitato. La scoperta è stata fatta solo al rientro dei proprietari, dopo aver notato tutto a soqquadro. In un'altra abitazione, zona Taverna, centralissima e per niente isolata hanno agito tranquillamente, con una coppia all'interno. Marito e moglie al piano superiore e i ladri giù a rovistare ovunque. Sembrerebbe che nell'elenco vi sia anche una terza casa disabitata ma non è stato ancora confermato.

Sul posto carabinieri e polizia. La gente si è riversata in strada. E' forte l'indignazione su tutto il territorio dove i cittadini intendono rafforzare la vigilanza ovunque contro questo fenomeno preoccupante diventato incontrollabile e ad altissimo rischio ormai.

Viene rivolto ancora un appello al prefetto di Avellino Paola Spena. La situazione è davvero fuori controllo ad Ariano Irpino e nel circondario.