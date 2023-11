Ancora un furto: "Lasciateci in pace, non abbiamo nè soldi e nè oro nelle case" Ladri ancora all'attaco in Baronia a Scampitella

Partita degli azzurri disturbata nelle case dalla presenza dei ladri. Ancora una serata movimentata in Irpinia. Malviventi in azione per l'ennesima volta in Baronia a Scampitella.

Presa di mira l'abitazione di un'anziana, messa a soqquadro nel piano superiore mentre la donna si trovava all'interno. E' stata lei stessa a dare l'allarme dopo aver udito strani rumori.

Segnalazioni ai carabinieri che hanno avviato la caccia alla banda in tutto il paese, sono giunte anche da via Roma e dal rione città di Contra.

"Si spostano come saette - ci dice un abitante - non ce la facciamo più, ogni sera è un incubo. Lasciateci in pace, sono finiti i tempi dei tesoretti di un tempo. Non abbiamo nulla, nè soldi e nè oro nelle nostre case.