Grottaminarda, ruba le coroncine della statua di Padre Pio: preso Un ventenne di Mirabella Eclano denunciato per furto e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività di controllo del territorio soprattutto in quelle aree più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Tali servizi, articolati mediante posti di blocco e vigilanza sulle principali arterie stradali di accesso ai comuni, hanno consentito un massiccio controllo di persone e persone e di deferire alla Procura della Repubblica di Benevento un ventenne di Mirabella Eclano per furto e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il giovane, segnalato come probabile autore del furto delle coroncine ex voto della statua di Padre Pio nella omonima piazza di Grottaminarda, è stato fermato dai Carabinieri del posto ai quali si è rifiutato di fornire le proprie generalità, opponendo resistenza all’identificazione.

Le coroncine, recuperate, sono state restituite ai fedeli e riposte sulla statua.

I Carabinieri di Castel Baronia hanno fermato e identificato un trentenne della provincia di Cosenza, con precedenti per reati contro il patrimonio, che si aggirava con fare sospetto nei pressi di abitazioni isolate di Vallesaccarda. Attesa l’ingiustificata presenza in quel comune, per lui è scattata la proposta per l’emissione dell’ordinanza di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Il denunciato è persona sottoposta a indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.