Coppia avvelenata ad Ariano Irpino: Gerardina aveva il fegato danneggiato I primi referti all'ospedale di Ariano Irpino

Il primo referto medico dell'ospedale di Ariano Irpino riportò un quadro clinico di Gerardina Corsano già abbastanza compromesso. Il suo fegato, in seguito a un esame specifico, risultò danneggiato. La donna poi morì e ora l’Istituto superiore della sanità conferma che non si trattò della tossina del botulino. Le indagini sulla morte della 46enne di Ariano continuano. Il pm Marilia Capitanio sta lavorando incessantemente al caso, sta ascoltando persone e analizzando ogni particolare di questa vicenda. Esclusa la pista dell'intossicazione alimentare, si segue quella dell'avvelenamento. Ma da cosa? La procura sta cercando di capire come Gerardina sia entrata in contatto con sostanze o alimenti velenosi. Non si tralascia nulla. L’inchiesta sembra spostarsi su ciò che accadeva nell’azienda di famiglia di Gerardina e Angelo. Nonostante gli iscritti nel registro degli indagati siano sempre gli stessi. Non a caso a questa evoluzione dell’indagine guardano con particolare attenzione i gestori della pizzeria Oasi, che vogliono uscire definitivamente dall’incubo in cui sono caduti per diversi giorni.