Autocarro sbanda e finisce fuori strada: traffico a rilento sul Raccordo Montoro. Disagi all'altezza dell'uscita sud. Tempestivo l'intervento della Polstrada

Disagi e traffico a rilento sul Raccordo Avellino Salerno dove, per cause da accertare, un autocarro è finito fuori strada. Da accertare le cause del sinistro, che non vede fortunatamente coinvolti altri veicoli. Sul posto è stato tempestivo l 'arrivo dei soccorsi. Gli agenti della Polstrada hanno subito messo in sicurezza la zona, disciplinando il traffico in arrivo su una unica corsia di marcia. Sono arrivati anche i sanitari e i vigili del fuoco, per il recupero del mezzo e messa in sicurezza dell'area. L'incidente è avvenuto in direzione sud. Nelle prossime ore si provvederà al recupero del grosso automezzo, disciplinando con apposito dispositivo il traffico in arrivo. Al momento le auto in arrivo procedono senza grossi disagi, si registrano solo rallentamenti dovuti al persorso ridotto su una sola corsia di marcia. Gli agenti della Polstrada stanno garantendo il deflusso dei veicoli in sicurezza. Per l'autista del mezzo solo lievi ferite e un grosso spavento. Rilievi in corso degli agenti.