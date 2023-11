Furti, il colonnello Albanese: "Territorio presidiato con lavoro interforze" Il prefetto ai sindaci: più luci e videosorveglianza. I dati? Reati in calo del 30% rispetto al 2022

Emergenza furti, comuni in allerta. Oggi in occasione della Virgo Fidelis, il comandante Domenico Albanese intervistato a margine della cerimonia, ha detto: "Siamo vigili su ogni reato e in sinergia con tutte le forze dell'ordine stiamo presidiando il territorio, senza sosta". La messa in onore della Virgo Fidelis, momento centrale della cerimonia, è stata officiata dal vescovo di Avellino alla presenza del prefetto di Avellino Paola Spena il procuratore Domenico Airoma, del questore Nicolino Pepe, del vicepresidente della Provincia Girolamo Giaquinto,delle massime autorità civili e militari del territorio e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma, dei carabinieri in servizio e in congedo.

A conclusione dell’evento il comandante provinciale il colonello albanese nel rievocare, ha ricordato anche che oggi ricorre la Giornata dell’Orfano, rendendo omaggio a tutti quegli orfani che non hanno più riabbracciato i loro genitori che si sono sacrificati nell’adempimento del dovere.

“Con tutti i carabinieri festeggiamo – ha affermato il prefetto Spena- l’immagine di fedeltà che l’Arma offre al territorio e alle comunità. Riguardo ai furti, in sede di comitato, monitoriamo costantemente la situazione e aggiorniamo i servizi. Rispetto al mese di novembre dello scorso anno, confermo una riduzione del 30% dei casi dal primo al 20 novembre di quest’anno. La sicurezza comprende varie azioni, come la videosorveglianza e l’illuminazione, richiedendo sforzi sia dalle amministrazioni locali che dai cittadini. Nonostante le sfide, il lavoro svolto è significativo, con particolare riconoscimento all’Arma dei Carabinieri per la sua presenza capillare e attenzione sul territorio”.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Domenico Albanese, ha aggiunto: “Un unico filo ideale collega i martiri della battaglia di Culqualber, commemorati questa sera, i martiri di Teverola, Salvo D’Acquisto, il generale Dalla Chiesa, i caduti di Nassiria e i carabinieri che, durante il terremoto alla fine del 1980, si sono dedicati al soccorso tra le macerie. Questo filo conduttore è il giuramento di fedeltà, che oggi guida tutti i carabinieri impegnati nelle strade e nei territori per assicurare sicurezza, tutela e protezione alle comunità loro affidate. Riguardo alla situazione attuale del territorio, con particolare preoccupazione per i reati predatori, la vigilanza non si è mai affievolita. L’Arma continua ad impegnarsi al massimo nella prevenzione e nel contrasto generale, concentrando sforzi specifici contro la criminalità predatoria. L’analisi costante delle risorse ci permette di indirizzarle strategicamente, garantendo un’attività preventiva che rassicura la popolazione in termini di deterrenza e sicurezza cittadina. Questo è il nostro impegno costante, e continueremo a lavorare con dedizione. Il tema della violenza di genere rappresenta un ambito in cui investiamo considerevoli risorse da tempo. Collaboriamo attivamente con l’autorità giudiziaria e sosteniamo tutte le realtà sociali che contribuiscono a prevenire questo fenomeno, intervenendo tempestivamente in situazioni cruciali. L’invito costante è a superare ogni timore o riluttanza, contattarci e denunciare, poiché è da questi presupposti che possiamo intervenire in modo efficace, prevenendo conseguenze più gravi”. E sul fenomeno della violenza sulle donne il comandante Albanese ha voluto rivolgere un appello: a tutte le donne vittime di violenze o abusi dico: denunciate e fidatevi e affidatevi a istituzioni, associazioni forze dell'ordine che sono sempre al vostro fianco".