Ennesimo guasto elettrico a Greci: operai al lavoro da stamane Tour de force da parte dell'Enel per ripristinare la linea

Ennesimo guasto alla linea elettrica nella valle del Cervaro a Greci in una zona impervia e particolarmente ventilata. Stamane black out in paese e operai enel prontamente all'opera.

Si tratta di una linea importante che alimenta anche la regione Puglia. Un problema che si purtroppo si ripete spesso.

Un vero e proprio tour de force da parte degli operai giunti sul posto, nonostante le avverse condizioni meteo. E' di oggi infatti l'avviso di allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche su tutta la Campania valido proprio dalle 23 di oggi, mercoledì 22 novembre, alle 23 di domani sera giovedì 23 novembre.