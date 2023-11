Furti ad Ariano: in campo il reparto prevenzione crimine Campania Serata movimentata in contrada Cardito

Un'auto sospetta con tre giovani a bordo dopo aver intuito la presenza di un posto di controllo lungo la statale 90 delle puglie, ha imboccato una stradina senza uscita in contrada Cardito generando paura tra gli abitanti, da mesi in allerta per l'emergenza furti.

E' stata una donna a notare subito la vettura nei pressi della sua abitazione e ad allertare tutto il vicinato e naturalmente le forze dell'ordine. Si sono vissuti momenti di concitazione. Un uomo ha rischiato anche di essere travolto, da quell'auto in corsa con gli occupanti all'interno a loro volta intimoriti di essere bloccati.

Alla fine l'auto, intercettata nei pressi della rotatoria di piano di zona è stata fermata e invitata a raggiungere il commissariato di polizia al corso Vittorio Emanuele, dalle pattuglie del reparto prevenzione crimine Campania giunte da Napoli.

Dalle prime verifiche effettuate non sembra essere collegata al fenomeno furti che sta tenendo sotto scacco la città da lunghi mesi. Ma le forze dell'ordine, in sinergia con i cittadini non demordono. I controlli continueranno senza sosta e con maggiore incisività.