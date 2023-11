Solofra, bruciano auto nella notte: 3 veicoli distrutti dalle fiamme. Si indaga L'incendio in via 23 novembre

I Vigili del Fuoco alle ore 23'30 di ieri 23 novembre, sono intervenuti a Solofra in via Toppolo per un incendio che ha interessato tre autovetture in sosta. Due sono state le squadre intervenute le quali hanno spento le fiamme che hanno avvolto interamente i tre veicoli, e hanno messo in sicurezza l'intera area. Danni si sono registrati alla facciata dell'edificio limitrofo, ma nessuna persona è rimasta coinvolta.