Lacedonia: ambulanza contromano in A16 per salvare un uomo colto da malore Corsa disperata contro il tempo da parte della postrada e i sanitari del 118

Ambulanza contromano in autostrada per il salvataggio rocambolesco di un uomo di 52 anni colto da malore mentre viaggiava in auto insieme al figlio 18enne. E' successo stamane lungo l'A16 all'altezza di Lecedonia in direzione Napoli.

Gli agenti della locale polstrada guidati dal comandante, sostituto commissario Armando Mirra, intuita la gravità della situazione non hanno perso un solo istante attuando subito un piano straordinario di emergenza per consentire all'ambulanza del 118 di Bisaccia di raggiungere il luogo nel più breve tempo possibile. L'uomo era accasciato a terra con accanto suo figlio. L'equipe del 118 dopo aver prestato le prime manovre salvavita come sempre con grande professionalità e preparazione ha provveduto a trasferirlo al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane. Qui è proseguita l'attenta e scrupolosa attività del personale sanitario, già allertati dell'arrivo del codice rosso dalla centrale operativa di Avellino.

Una macchina dei soccorsi perfetta, senza alcuna falla, dalle forze dell'ordine, al 118 e medici del Frangipane. L'uomo attualmente è sotto osservazione ma è salvo.

Le sue condizioni stando ai primi parametri non sarebbero gravi. E' stato stabilizzato e sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Una storia che fortunatamente sembra aver avuto un lieto fine.