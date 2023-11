La prima neve mette a dura prova gli automobilisti senza pneumatici invernali Le previsioni lo avevano annunciato con netto anticipo e la coltre bianca è arrivata puntuale

La prima neve ha messo a dura prova ovunque gli automobilisti sprovvisti di gomme invernali lungo le strade soprottutto nelle zone più alte dell'Irpinia. Molti sono rimasti bloccati ostacolando la circolazione stradale ad altri mezzi equipaggiati.

Subito sospese ovunque le corse dei mezzi pubblici. Super attenzionate come sempre l'Ofantina e l'altopiano del Formicoso. Neve in alta Irpinia a Bisaccia e nei comuni limitrofi.

Nessun problema si è registrato finora lungo l'A16 Napoli- Canosa. Pattuglie della polstrada dirette dal comandante, sostituto commissario Armando Mirra stanno vigiliando soprattutto lungo il versante che affaccia alla Baronia e Alta Irpinia, più esposto, tra Vallata e Lacedonia. Servizi rafforzati al fine di assicurare maggiore tranquillità agli automobilisti in transito. La situazione al momento è sotto controllo. La macchina organizzativa del sesto tronco di Cassino, già in allerta meteo ha funzionato. Previste doppie pattuglie lungo l'importante asse viario.

Ad Ariano Irpino, in via Parzanese a causa del cedimento di parte di un rudere abbandonato sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Mezzi spazzaneve e spargisale subito all'opera lungo la statale 90 delle puglie tra non poche difficoltà a causa della carreggiata spesso ostruita da auto in panne.