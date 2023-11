Neppure il maltempo ferma i ladri: ancora un furto in un'abitazione Malviventi tornano a colpire Villanova del Battista

Neppure il maltempo ferma i ladri. Un ennesimo furto è stato messo a segno in serata a Villanova del Battista, zona Taverna. I malviventi sono penetrati in un'abitazione dopo aver forzato una finestra, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Stesso scenario di sempre, stanze a soqquadro per portare via alla fine piccoli oggetti e poche centinaia di euro. Sembrerebbe almeno questo il bottino. Nelle vicinanze, nessuno ha visto o sentito nulla.

Sul posto i carabinieri insieme ai colleghi della scientifica. In contemporanea la polizia, una volta scattato l'allarme si è immediatamente portata in contrada Orneta, con la speranza di poter accuffare la banda. Ma nulla da fare.

Ciò che manca è l'avvistamento e la segnalazione immediata di auto sospette con relative targhe al 112, numero unico di emergenza. Da qualche parte i ladri, dovranno pur scendere da un'auto nel tardo pomeriggio per iniziare le loro scorribande e successivamente rientrare, con la complicità di qualcuno. E' importante avere gli occhi aperti soprattutto al calar del tramonto. Le forze dell'ordine locali, ebbene specificarlo, ce la stanno mettendo tutta ma la collaborazione ora è più che mai fondamentale. Prezioso è anche l'aggiornamento dei vari gruppi whatsapp collegati tra loro da contrada a contrada. Segnalare senza paura, anche in anomino può essere di grande aiuto. Non potranno vincere sempre loro!