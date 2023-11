Furti in Irpinia, due colpi a segno a Frigento: la banda non si ferma Abitazioni ancora nel mirino dei malviventi

Due furti andati a segno e uno tentato. E' il bilancio di un'altra serata di fuoco in Valle Ufita dove non cessa l'azione dei malviventi all'attacco delle abitazioni. Ieri era stata la volta invece di Villanova del Battista e nei giorni scorsi in maniera consistente Gesualdo.

Ad agire sarebbero più bande, provenienti quasi sicuramente dalle stesse zone con la complicità di basisti locali. Due giornate di tregua invece ad Ariano Irpino, fermati forse da giove pluvio.

Gli ultimi colpi

A Sturno, in contrada Pantanelle una famiglia che risiede in due abitazioni situate una accanto all'altra è stata visitata dai ladri in quella momentaneamente rimasta vuota.

A dare l'allarme sono stati i cani, i proprietari sono usciti e i malviventi dopo essersi lanciati da un'altezza di circa tre quattro metri, hanno poi raggiunto i terreni per dileguarsi senza riuscire quindi nel loro intento.

I delinquenti hanno colpito poco dopo Frigento in località Tre Masserie, nei pressi di una pasticceria e contrada Pacchiana. Due i colpi messi a segno. A nulla è valso l'arrivo di diverse pattuglie dei carabinieri sul posto.

Ladri in azione anche a Pietradefusi, dove però grazie alla presenza massiccia dei carabinieri e alla massima attenzione degli abitanti, due colpi sono stati sventati.