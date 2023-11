Due persone travolte in bici: paura a Flumeri e Grottaminarda Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane ad Ariano

Travolto in bici da un'auto mentre di reca al lavoro. Paura nell'area industriale di Flumeri in Valle Ufita per un giovane extracomunitario di 32 anni residente a Sant'Agata de' Goti.

L'operaio si stava recando come di consueto tranquillamente in una nota azienda del luogo. E' rimasto per diverso tempo a terra, prima che venisse dato l'allarme, in attesa dei soccorsi e poi trasportato im ospedale ad Ariano Irpino, dove i medici fortunatamente hanno escluso conseguenze gravi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

Un analogo episodio è avvenuto invece a Grottaminarda, nei pressi dell'uscita del casello autostradale. Ad investire la donna, in sella ad una bicicletta ellettrica è stato in questoi caso un pullman dell'Air. Anche in questo caso fortunatamente la malcapitata, non corre pericolo di vita.