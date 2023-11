Ariano, rudere a rischio crollo: chiusa al traffico via Parzanese Sarà un inizio settimana in salita, tra non pochi disagi per gli abitanti

Sarà un inizio settimana in salita, tra non pochi disagi per gli abitanti di via Parzanese ad Ariano Irpino a causa della chiusura della strada nel tratto finale che si collega con via Intonti, dovuta al cedimento di un vecchio rudere abbandonato, che necessita ora più che mai di essere abbattuto una volta per tutte.

Già sabato sera in piena bufera di neve sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Ieri la decisione drastica da parte dell'area tecnica comunale e polizia municipale.

Da oggi fino a nuove disposizioni, verrà dunque invertito il senso di marcia, si potrà solo scendere verso piazza Duomo per raggiungere le varie destinazioni, mentre sarà totalmente interdetto il tratto che si collega con via XXV aprile. Non bastava per alcuni residenti di questa zona il black out dei telefoni dallo scorso 16 novembre. E chissà fino a quando ora la strada resterà transennata,