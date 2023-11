Furti e droga: perquisizioni e sequestri nel baianese da parte dei carabinieri L'attività dell'Arma di concerto con il prefetto di Avellino

I carabinieri della compagnia di Baiano continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive prefetto Paola Spena, l’attività di controllo del territorio soprattutto in quelle aree del Mandamento baianese e del Vallo di Lauro più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nel fine settimana appena trascorso, servizi, articolati mediante posti di blocco e vigilanza sulle principali arterie stradali di accesso ai comuni, hanno consentito un controllo di numerose persone e mezzi.

I carabinieri, oltre a proporre due persone per l’emissione di foglio di via obbligatorio, hanno anche eseguito varie perquisizioni all’esito delle quali sono state rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti di tipo hashish, crack e marijuana (per un peso complessivo di oltre 10 grammi) che hanno determinato la segnalazione all’Autorità amministrativa di 7 persone (di età compresa tra i 16 e i 40 anni) quali assuntori di droghe.

Unitamente a personale specializzato, i militari dell’Arma hanno inoltre proceduto al controllo di un cantiere edile: a conclusione delle verifiche sono state emesse specifiche prescrizioni per la regolarizzazione alle norme di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Le attività di controllo dei carabinieri della Compagnia di Baiano, proseguiranno anche nei prossimi giorni, senza soluzione di continuità, per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.