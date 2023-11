Auto sbanda e si schianta contro un contatore del gas: paura a Manocalzati A bordo della vettura tre persone di Atripalda fortunatamente senza gravi conseguenze

Un'auto sbanda e termina la sua corsa contro un contatore del gas posizionato a bordo strada. E' successo nella notte alla frazione San Barbaro di Manocalzati in via Generale Del Mauro.

Erano le 00.30 quando è arrivata la chiama alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Avellino, intervenuti con immediatezza sul posto.

L'incidente stradale ha visto coinvolta una sola autovettura. Per fortuna le tre persone a bordo originarie di Atripalda non hanno subito grosse conseguenze. Ma lo spavento è stato notevole. La squadra intervenuta ha messo in sicurezza l'area e fatto intervenire una ditta di manutenzione della rete cittadina del gas.