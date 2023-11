"Ho visto spuntare improvvisamente una mano con un guanto, immaginate la paura" "E' il racconto di chi stava per subire l'ennesimo furto"

"Avevo il computer acceso, stavo ultimando alcune operazioni, quando improvvisamente ho avvertito un rumore, la porta si è aperta lentamente ed è spuntata una mano con un guanto. Immaginate la paura in quel momento."

E' il racconto di chi stava per subire l'ennesimo furto. Siamo a Villanova del Battista, in via serra delle forche, nel punto esatto in cui sabato sera in piena bufera di neve è stato messo a segno un colpo in un'altra abitazione.

"Aveva una mazza, è stata una frazione di pochi secondi. Il tempo di essere scoperto ed è scappato a piedi."

Da quel momento panico generale in paese, popolazione in allerta e carabinieri sul posto sia nel tratto che porta Zungoli e la vicina Puglia che sul versante Pignatale verso Ariano, zona Masciano e Orneta.

Immediata l'allerta sulla pagina facebook del comune: "Avviso: ladri zona Taverna. Occhio". Famiglie chiuse in casa per paura. Forze dell'ordine e cittadini più coraggiosi in strada, a piedi e in auto ma dei malviventi al momento nessuna traccia.