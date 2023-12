Lite a Parco Castagno: condannato l'aggressore a 5 anni e 4 mesi di reclusione L'avvocato Iorio è pronto ad impugnare la sentenza di primo grado

di Paola Iandolo

Accoltellò il suo amico A.A. al culmine di un litigio per 20euro a Parco Castagno. Condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione V.V. di Rione San Tommaso. Il giovane è stato giudicato con il rito abbreviato. Il pubblico ministero Vincenzo Toscano aveva chiesto sei anni di reclusione per il giovane, ma il gup Francesca Spella gli ha riconosciuto le attenuanti generiche. Ora il suo avvocato Roando Iorio - che aveva chiesto la derubricazione del reato contestato al suo assisito in lesioni - impugnerà la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Avellino.

La ricostruzione

L’episodio avvenne il 19 settembre 2022, un sabato sera a Parco Castagno. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia Vicino - affiancato dal suo avvocato Rolando Iorio - spiegò al gip che avevano bevuto e di esser stato aggredito.In quella circostanza si disse anche pentito per quanto accaduto quel sabato, ma precisò di esser stato colpito per primo dal suo amico con delle bottiglie di birra. Inoltre il legale nel corso della sua discussione ha cercato di evidenziare anche che V.V. era ritornato a Rione Parco per recuperare occhiali e cellulare.