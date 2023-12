"Papà, mi servono mille euro", ma è una truffa: denunciato 19enne Chiusano San Domenico, intervento tempestivo dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico hanno denunciato in stato di libertà un 19enne della provincia di Napoli per “truffa”. L’indagine avviata dai Carabinieri ha preso spunto dalla denuncia sporta da un anziano del posto il quale, ricevuto un messaggio telefonico da un soggetto che si spacciava per il figlio (momentaneamente all’estero), con la strumentale scusa di aver il cellulare guasto e di avere l’urgente bisogno di acquistarne uno nuovo, lo induceva ad effettuare un versamento di circa mille euro su una carta prepagata. Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma hanno portato all’identificazione del presunto truffatore che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare eventuali responsabilità del giovane in analoghi fatti commessi in Irpinia.