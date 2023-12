Voto di scambio a Solofra, notificati due avvisi di garanzia Una terza persona è in via di identificazione. Le indagini proseguono.

Presunto voto di scambio a Solofra: notificati due avvisi di garanzia. Un terzo indagato è in via di identificazione. La Procura di Avellino avrebbe iscritto nel registro degli indagati, ipotizzando il reato di voto di scambio, il candidato a sindaco alle ultime elezioni comunali svoltesi nel comune della Concia e un’altra persona.

L’importanza di un audio

Alla loro identificazione si è giunti grazie ad un audio che ha scosso le elezioni a Solofra. A presentare la denuncia il candidato Sindaco Nicola Moretti della lista "Per la nostra Solofra" che si recò presso il Comando dei Carabinieri per denunciare il suo rivale candidato sindaco della lista "Solofra Libera". Moretti aveva ricevuto un audio in cui sembrava che l’altro candidato a sindaco chiedesse dei voti in cambio di denaro. “Io voglio darti 600 euro ma non voglio farti mettere nella sede, però devi portarmi un sacco di voti. Dopo le elezioni ti do 600 euro”.Pochi giorni dopo il voto del 17 e 18 settembre nelle sezioni 3 e 5, la traccia audio venne pubblicata su Facebook. Le indagini proseguono per individuare il terzo possibile complice.