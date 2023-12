Incendio in galleria a Vallesaccarda: in azione il gruppo Gsa Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale

Nella mattinata intorno alle 11:00, il gruppo antincendio di GSA (GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI) intervenuti all interno della galleria Vallesaccarda al km 102, direzione Napoli, per un incendio di uno pneumatico di un semirimorchio che trasportava pedane con sacchi di cemento.

In pochi minuti sono arrivate sul posto due squadre antincendio di GSA, presenti in postazioni fisse sulla tratta A16 che hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza la zona interessata. Successivamente sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Bisaccia e Grottaminarda oltre alla polizia stradale per le successive operazioni.