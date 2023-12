Tragedia a Flumeri: donna si impicca sul balcone di casa A nulla è valso l'intervento dei soccorritori

Un gesto estremo di quelli inaspettati che sconvolto la comunità. Una donna di nazionalità polacca, poco più di mezza età si è tolta la vita impiccandosi sul balcone della sua abitazione.

La tragedia in pieno centro, in via Castello nel primo pomeriggio a Flumeri. Vedova da alcuni anni, madre di una figlia era ormai ben integrata nella comunità flumerese per il suo carattere affabile e bontà d'animo.

Nessuno in paese avrebbe mai immaginato un gesto simile conoscendo la donna. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno informato dell'accaduto la procura di Benevento.