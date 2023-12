Torna a galoppare il Covid in Campania: +11,9% di nuovi casi Peggioramento dell'incidenza rispetto alla settimana precedente

In Campania nella settimana 23-29 novembre si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (45) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (11,9%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (2,8%) e in terapia intensiva (1,2%) occupati da pazienti Covid-19. Lo evidenzia in un report la fondazione Gimbe. La percentuale di popolazione under 60 anni coperta dal vaccino è pari a 0% (media Italia 0,4%); la percentuale di popolazione 60-69 anni coperta dal vaccino è pari a 0,5% (media Italia 3%); la percentuale di popolazione 70-79 anni coperta dal vaccino è pari a 1,1% (media Italia 5,4%); la percentuale di popolazione over 80 anni coperta dal vaccino è pari a 1,2% (media Italia 7,4%).