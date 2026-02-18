Azienda metalmeccanica irpina pronta a subentrare ad ArcelorMittal La richiesta

Una manifestazione di interesse per rilevare il sito lasciato da ArcelorMittal nel Nucleo industriale di Luogosano-San Mango, in provincia di AVELLINO, è stata formalizzata dalla Tecno Meccaniche Moderne, azienda metalmeccanica irpina con sede a Rocca San Felice. Il presidente del cda, Mario Avagliano, ha notificato ufficialmente la proposta alla regione Campania, alla Provincia di AVELLINO, al prefetto Rossana Riflesso, all'Asi, a Confindustria e ai sindacati. "L'iniziativa -spiega Avagliano- rappresenterebbe una soluzione industriale sostenibile e di matrice irpina e nasce dall'esigenza di disporre, con relativa urgenza, di un sito industriale presso il quale realizzare il raddoppio dell'attuale capacità produttiva". L'offerta di Tmm è naturalmente subordinata al venir meno del progetto di reindustrializzazione individuato nella proposta del gruppo Fonderie Pisano di Salerno, contro il quale sono scesi in campo i sindaci della Valle del Calore e il Comitato cittadino nato a Luogosano. La Tmm nell'ultimo trienno ha realizzato una straordinaria crescita, con un fatturato, a dicembre 2025, di oltre 25 milioni di euro e 144 dipendenti. L'azienda si è detta disponibile ad assorbire i 32 lavoratori licenziati dlla multinazionale franco-indiana e di incrementare ulteriormente i livelli occupazionali, riservando particolare attenzione ai giovani diplomato presso gli Its e laureati nella università campane. L'azienda ha anche incaricato advisor specializzati, Palermo&Parteners Advisor, e Studio legale Donativi e Associati, di proseguire il confronto con le istituzioni e le parti sociali e per la presentazione del piano industriale.