Abbandonato o smarrito: qualcuno si può prendere cura di me? Il ritrovamente nei pressi di Biogem a Camporeale ad Ariano Irpino

Abbandonato o sfuggito. Questo piccolo labrador è stato tratto in salvo stamane nei pressi di Biogem in località Camporeale ad Ariano Irpino. E' ora in sicurezza ma necessita di cure e adozione immediata. Viene rivolto un appello da parte di Remo Pernacchia affinchè possa trovare al più presto una casa e tanto amore.

Una zona quella in questione dove sono purtroppo frequenti episodi del genere. Molti cani abbandonati come accaduto qualche settimana fa rischiano di finire lungo la statale 90 delle puglie dove purtroppo li attende un triste destino. Non c'è scampo per loro a causa delle auto che sfrecciano a folle velocità, incuranti degli animali e spesso anche dei pedoni. Impressionante il numero delle carcasse rimosse negli ultimi tempi.