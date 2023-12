Scontro tra due mezzi pubblici lungo la strada che porta a scuola: esplode vetro Il contatto è avvenuto tra due bus Amu e Air

Poteva davvero finire male per chi viaggiava all'interno di un mezzo pubblico dell'Amu ad Ariano Irpino a causa di un lieve tamponamento con un bus dell'Air che ha provocato l'esplosione di un vetro. E' successo nel curvone di via fontananuova in un caotico mercoledì, dove i disagi sono all'ordine del giorno in questo giorno in cui si svolge il mercato settimanale nella vicina piazza Mazzini.

Non è la prima volta che in questo spazio ristretto accade un incidente simile. In questo caso, non essendoci lo spazio necessario per il passaggio dei due mezzi, non sarebbe stata data la precedenza alla circolare che proveniva da via Variante.

"Neanche una circolare di sostituzione - fa notare un utente - fino in villa a piedi, poveri ragazzi. Neanche un soccorso per capire se i ragazzi stessero tutti bene." La foto è stata scattata da una studentessa, appena scesa dal bus incidentato.