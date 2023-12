Evasione Artem Uss: c'è anche l'acume investigativo irpino nell'inchiesta Prezioso il lavoro svolto dal tenente colonnello arianese della guardia di finanza Silvia Ferrara

Spicca il validissimo tenente colonnello Silvia Ferrara di Ariano Irpino, comandante del gruppo investigativo finanziamento terrorismo della guardia di finanza, accanto al procuratore Marcello Viola e al pubblico ministero Giovanni Tarzia, insieme ai vertici del comando provinciale dei carabinieri di Milano e al personale del nucleo speciale polizia valutaria delle fiamme gialle nella conferenza stampa degli inquirenti milanesi, sull'inchiesta che ha portato all'emissione di sei misure cautelari in carcere per Uss e cinque uomini.Questi ultimi hanno agevolato la clamorosa evasione dell'imprenditore russo, 41enne fuggito dagli arresti domiciliari nel marzo scorso, in attesa dell'iter della richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti. Sulla cattura di Artem Uss c'è una taglia da sette milioni di euro.

Le indagini patrimoniali sull'imprenditore sono state svolte dal nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza con a capo il colonnello Silvia Ferrara. (Foto tratta dalla conferenza stampa).