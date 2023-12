Furto nella villa del presidente Alto Calore Ciarcia: ladri in fuga Colpo nel cuore della notte

Ancora ladri in azione in Irpinia. Stavolta il colpo è andato a segno nella villa di Michelangelo Ciarcia, presidente dell'Alto Calore ed ex sindaco di Venticano, che è visibilmente scosso poche ore dopo aver subito un massiccio furto nella notte dell'Immacolata. La banda criminale che ha preso di mira la villa del noto professionista sembra aver studiato attentamente il colpo, sfruttando una finestra priva di sistema d'allarme. Tutto è avvenuto rapidamente.. Meno di due mesi fa, un tentativo simile era stato sventato dalla prontezza della moglie di Ciarcia, la quale, udendo rumori sospetti, aveva acceso le luci mettendo in fuga i malintenzionati. Tuttavia, questa volta, intorno alle 4 del mattino, i ladri hanno avuto successo, riuscendo ad introdursi nella villa con sorprendente facilità. Ora indagano i carabinieri per risalire all'identità dei banditi, che hanno portato via oro e preziosi .