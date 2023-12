Gli imprendibili colpiscono ancora ad Ariano: furto a segno in contrada Manna Carabinieri e polizia perlustrano il territorio, gente in strada ma della banda nessuna traccia

Poche centinaia di euro e gioielli di valore da quantificare. E' il bottino di un ennesimo furto andato a segno ad Ariano Irpino. Presa di mira nuovamente contrada Manna. I malviventi dopo un primo tentativo di intrusione nella parte bassa, sono saliti su una pergola per poi raggiungere e sfondare il vetro di una finestra al piano superiore. Una volta intrufolatisi all'interno, senza nessuno in casa hanno messo tutto a soqquadro.

La scoperta è stata fatta solo al rientro dei proprietari. Sul posto i carabinieri insieme ai colleghi del nucleo operativo per le indagini scientifiche.

In contemporanea polizia e carabinieri sono stati allertati per un allarme attivatosi nelle vicinanze della chiesa Santa Maria Assunta. Appresa la notizia attraverso i vari gruppi whatsapp in poco tempo la gente è scesa in strada, rinunciando persino alla cena o alla consueta uscita del sabato sera, pur di proteggere le proprie abitazioni. Alla fine il bilancio, salvo ulteriori scoperte è di un solo furto consumato. Controlli da parte delle forze dell'orrdine sono in atto nelle varie contrade ma degli imprendibili nessuna traccia.