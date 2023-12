Tentano il colpo di mezzanotte in casa ma c'è il piantonamento fisso dall'Argo Un piano andato in fumo grazie alla scelta intelligente dei proprietari

Tentano il colpo di mezzanotte in un'abitazione, cercando di conquistare la fiducia dei cani ma vengono messi in fuga da un vigilantes Argo che stava effettuando, proprio lì, attività di piantonamento fisso in assenza dei proprietari, fuori per una cerimonia.

E' accaduto questa volta in località Serra ad Ariano Irpino, non nuova ad episodi del genere. Erano almeno in due e avevano calcolato nei minimi dettagli gli spostamenti dei proprietari. Un piano andato in fumo grazie alla scelta intelligente di proteggere l'abitazione, evitando di lasciarla totalmente incustodita.

Non si esclude che a tentare il furto possa essere stata la stessa banda di malviventi entrati in azione qualche ora prima in contrada Manna, portando via oro e gioielli.