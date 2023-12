Ariano: tamponamento tra due auto lungo la Variante Paura per una coppia di anziani a bordo di una fiat panda

Lieve tamponamento tra due auto, una fiat panda e un'audi A6 stamane lungo la variante ad Ariano Irpino, all'altezza di Loreto. Tre le persone coinvolte, tra cui una coppia di anziani del tricolle fortunatamente rimasti illesi. Per entrambi, sono tanto spavento e una leggera contusione sullo zigomo per la donna. Nessuno delle persone rimaste coinvolte ha dovuto dare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Frangipane. Sul posto due pattuglie dei carabinieri, considerata l'ora di punta. Tempestivo l'intervento degli operai Anas per ripulire la carreggiata ed evitare ulteriori conseguenze lungo questo tratto già insidioso della statale 90 delle puglie, teatro di più incidenti nel corso dell'anno.