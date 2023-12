Un cane finisce in una trappola per cinghiali rischiando di morire: salvato L'intervento chirurgico è avvenuto nell'ambulatorio veterinario di Monteforte

Era ormai destinato a morte sicura quando è stato ritrovato, mentre cercava invano di liberarsi da una trappola per cinghiali. E' quanto accaduto nelle campagne di Altavilla Irpina, ad un meticcio femmina di sette anni. Dopo essere stato soccorso, l'animale con ferite profonde su gran parte del del torace è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico nell'ambulatorio veterinario Asl all'avanguardia e sempre operativo di Monteforte Irpino. Operazione riuscita, il cane sta bene ed è ora in cerca di adozione.

Le gabbie trappola sono vere e proprie ghigliottine a cielo aperto non solo per i cinghiali. Lo ha denunciato più volte con forza l'associazione romana Sfattoria degli ultimi, tra le più attive in Italia su questa emergenza.

"È necessario puntare i riflettori sulla crudeltà di metodi scellerati e violenti, con cui alcune istituzioni decidono di risolvere la presenza dei cinghiali inurbati, ignorando per altro il chiaro orientamento della magistratura verso il rispetto della fauna selvatica, anziché cercare di demonizzare tutti coloro che si stringono per cercare di contrastare la mala gestione con metodi non cruenti e rispettosi della vita. Abbiano denunciato l'utilizzo di pericolosissime gabbie trappola, che costituisconoun gravissimo rischio anche per la sicurezza pubblica. Le gabbie sono posizionate in luoghi accessibili a tutti, e facilmente un animale domestico o un bambino possono, semplicemente avvicinandosi e toccandole appena trovarsi addosso una ghigliottina pesante centinaia di chili."