Dolore in Irpinia per l'improvvisa e inaspettata scomparsa di Antonio Cipriano In lutto la grande famiglia nazionale di Casartigiani

Dolore in Irpinia a Sturno, per l'improvvisa e inaspettata scomparsa di Antonio Cipriano, vice presidente nazionale di Casartigiani. Un fumine a ciel sereno che ha lasciato tutti sgomenti.

Personaggio affabile, poliedrico, sempre un prima linea quando si trattava di promuovere le bellezze del territorio.

Così lo ricorda Casartigiani dalla sede nazionale a Roma

"E' scomparso, nell'incredulità e nel dolore, l’amico fraterno e collega Antonio Cipriano, vice presidente di Casartigiani. Solamente mercoledì, nonostante gli evidenti segni di stanchezza, aveva voluto portare la Sua testimonianza in un momento particolare, con il solito impeto, il solito coraggio e quella calda voce di epoca romantica alla Gioacchino Murat che adesso non sentiremo più.

Non la sentirò più io che quando mi elogiava o suonava la carica mi sentivo sostenuto, abbracciato, sinceramente ringraziato. In tutta la storia di Casartigiani, non c’è stato un altro come lui coraggioso, sincero, leale, figlio della sua terra, delle sue asprezze e dei suoi silenzi susseguiti alle sue urla e poi di nuovo esplosioni che sembrano canti melodiosi ma sono soprattutto espressioni di orgoglio e di dignità.

Come faremo senza Antonio? Non c’è nessuno che lo può sostituire forse se fosse vivo ancora Pippo Ambrogio ma anche Lui non c’è più. Sono tutti in riunione per migliorare le cose e ci lasciano sempre più soli.

Antonio amava soprattutto la sua famiglia e Casartigiani, la leggiadra signora Maria suo sostegno e sua guida. Di questo cavaliere errante, questo Don Chisciotte senza paura e senza viltà non potremo fare a meno. Questo uomo buono, generoso, combatteremo anche per lui."

Il cordoglio di Casartigiani Taranto:

Oggi è uno di quei giorni che vorresti non arrivasse mai. La scomparsa del vice presidente nazionale di Casartigiani Antonio Cipiriano ci lascia increduli. Era un uomo determinato, sempre pronto a combattere e difendere la categoria degli artigiani, Vogliamo ricordarlo con il suo solito carisma e la solarità che lo contraddistingueva. Cipriano era anche amico, una spalla fraterna su cui poter contare in qualsiasi momento. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia.

Antonio Cipriano, Lascia la moglie Maria, la figlia Carola. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15.00 nella chiesa di San Michele Arcangelo.

Lo abbiamo incontrato l'ultima volta a Sturno, nel suo paese poche settimane fa in occasione dei 113 anni di Lucia Laura Sangenito. Era felicissimo e volle essere immortalato insieme a lei. E' stato il promotore di diversi eventi in Irpinia, molto amico di Manuela Arcuri, nella foto accanto all'albero simbolo del Natale che quest'anno sarà particolarmente triste senza di lui nella sua amata Sturno.