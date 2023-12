Ariano: auto urta contro uno scalino e si ribalta in pieno centro L'incidente insolito nel cuore di via D'Afflitto

Auto urta contro lo scalino di un'abitazione e si ribalta sui sampietrini di fronte ad un albero di Natale. E' successo in piena notte lungo la centralissima via D'Afflitto ad Ariano Irpino, all'altezza della piazzetta situata accanto all'ex complesso Giorgione.

Paura ma nessuna grave conseguenza grave

Alla guida della vettura, un 40enne. L'uomo viaggiava da solo, senza altre persone a bordo. L'impatto contro il gradino è stato piuttosto forte. Fortunatamente per lui solo tanto spavento.

I soccorsi

Sul posto in pochi minuti due pattuglie dei carabinieri. Non si ricorda nel corso degli anni un incidente del genere nel centro storico, in questo tratto di strada in particolare.

L'incidente insolito

Un episodio simile è avvenuto negli anni 80 in via Guardia all'incrocio che porta a via Vitale con un ferito, un artigiano del luogo alla guida di una fiat 127.