Ariano, scontro tra moto e auto con dializzato nel rione Martiri: un ferito Ancora un incidente lungo la statale 90 delle puglie

E' di un ferito il bilancio di uno scontro tra moto e auto avvenuto lungo la statale 90 delle puglie all'altezza di rione Martiri nei pressi di un bar.

Un'auto di servizio dell'associazione di volontariato Rgpt protezione civile di Flumeri guidata da una volontaria con a bordo un anziano dializzato si stava immettendo lentamente sulla carreggiata in direzione Napoli, dopo una breve sosta. L'impatto violento è avvenuto con una moto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, guidata da un ragazzo che si stava recando in un istituto scolastico di via Villa Caracciolo.

La donna si è subito adoperata per assicurarsi delle condizioni del minore. Ad avere la peggio quest'ultimo, trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane, dove è stato sottoposto a tutte le cure necessarie. Ha riportato una ferita ad piede. Sul posto per accertare la dinamica dell'incidente ed effettuare i rilievi gli uomini della polizia municipale.