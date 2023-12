Ariano: sbaglia strada, resta impantanato nel fango ed ecco cosa accade La disavventura di un 38enne napoletano

Sbaglia strada, resta impantanato nel fango in fondo ad una discesa senza sbocco e leggermente ferito alla fronte bussa all'abitazione di una coppia di anziani in cerca di aiuto ma viene scambiato in un primo momento per un ladro. Lo spavento per i residenti è stato comprensibile, alla luce della lunga scia di furti in questa zona.

E' la disavventura di un 38enne napoletano, residente nella Baronia. L'uomo, risultato in regola sotto ogni aspetto, si era recato ad Ariano Irpino alla ricerca di una farmacia. Giunto al bivio di contrada Santa Barbara, dove vi era in atto anche un posto di controllo dei carabinieri, ha proseguito la sua corsa lungo la strada rurale, anzichè continuare a percorrere la statale 90 delle puglie. Nella zona vi era anche una pattuglia in borghese della polizia.

Alla fine con l'ausilio di un trattore messo a disposizione da un abitante del luogo, unico modo per intervenire lungo la strada impervia e scivolosa è stato possibile trainare la Renault Captur.

L'uomo, si è scusato con tutti per il trambusto, la paura arrecata agli anziani, ringraziando quanti si sono adoperati per soccorrerlo a partire dalle forze dell'ordine. Un poliziotto è arrivato a bordo del mezzo agricolo fino in fondo al vallone dove la vettura era rimasta in panne, letteralmente bloccata.

Troppo bello per essere vero....se quell'auto impantanata fosse stata di proprietà dei ladri. Tutt'altro. La pioggia ha concesso solo una tregua ieri sera ma la tensione resta altissima e l'attenzione da parte delle forze dell'ordine non cesserà minimamente.