Morte Gerardina, analisi tossicologiche e sui prelievi d'organo a Roma e Salerno Il dramma di Ariano Irpino. Si svolgeranno il 21 e il 22 dicembre

Prima le indagini tossicologiche, poi il campionamento dei prelievi d'organo. Sono le due tappe che nei prossimi giorni scandiranno l'attività di accertamento disposta nell'inchiesta sulla morte di Gerardina, 46 anni, di Ariano Irpino, avvenuta lo scorso 31 ottobre all'ospedale della cittadina del Tricolle. Un tragico destino al quale era invece scampato il coniuge, Angelo, 52 anni.

Si partirà il 21 dicembre con le analisi in programma a Roma al Laboratorio di tossicologia forense, mentre il giorno dopo, presso la Medicina legale dell'Università di Salerno, si procederà al campionamento dei prelievi d'organo effettuati durante l'autopsia, affidata dal sostituto procuratore di Benevento Marilia Capitanio al medico legale Carmen Sementa, al professore Alessandro Santurro, dell'Università di Salerno, e al dottore Sebastiano Leone, direttore di Malattie infettive al Moscati di Avellino.

Un lavoro, quello previsto, per il quale sono stati ovviamente informati i consulenti delle parti: il medico legale Monica Fonzo e la tossicologa Maria Pieri (per i familiari di Gerardina, assistiti dall'avvocato Gerardo Giorgione), il professore Pietrantonio Ricci ed il dottore Gennaro Beneduce (per Angelo, con gli avvocati Giovani Pratola e Fabio De Donato) , il medico legale Oto Macchione ed il dottore Angelo Meninno, per i tre indagati: i titolari della pizzeria – rappresentati dall'avvocato Guerino Gazzella – nella quale la coppia aveva mangiato una pizza, ed un medico in servizio all'ospedale di Ariano Irpino, difeso dall'avvocato Giuseppe Romano.

I risultati degli esami serviranno ovviamente a definire il quadro complessivo, al momento supportato da una ipotesi di avvelenamento: accidentale o no?