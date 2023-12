Furti in Irpinia, non c'è pace a Sturno: abitanti esasperati Caccia ai ladri nei terreni da parte dei carabinieri

Un furto consumato e due tentativi andati a vuoto. E’ il bilancio di un’ennesima serata movimentata a Sturno sul fronte forte.

La prima incursione all’ingresso del paese, in via Leonardo Da Vinci, dove i malviventi, una banda composta da tre ragazzi incappucciati, sembrerebbe gli stessi ripresi dalle varie telecamere anche in alcune contrade arianesi, dopo aver messo a soqquadro un’abitazione hanno portato via alcuni oggetti, per lo più argenteria.

Non contenti si sono diretti in una zona rurale per assalire un’altra abitazione non riuscendo però nel loro intento.

Allarme e caccia ai ladri anche in contrada Vado dell’occhiano dove solo per un soffio i carabinieri non sono riusciti ad acciuffarli, dopo essere fuggiti a piedi nei terreni.

Al vaglio degli inquirenti alcune immagini registrate dalle telecamere. Rabbia e indignazione a Sturno e Frigento, paesi che come Ariano e diversi comuni della Baronia non riescono a liberarsi dalla morsa dei furti.