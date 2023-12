Roccabascerana, la vittoria del Comitato contro la multinazionale delle antenne Vinta la sfida legale: non si farà nessuna installazione di ripetitori nel territorio comunale

Esulta il Comitato Antenna costituito dai cittadini di Roccabascerana per opporsi al progetto di una multinazionale che prevedeva l’installazione di un numero “non meglio identificato di antenne”.

Il Comitato, rappresentato dall’avvocatessa Sabrina Mautone, è sorto spontaneamente all’indomani della presentazione del progetto che - si legge nella nota diffusa nei giorni scorsi – perseguiva un interesse puramente economico.

Un risultato importante per Roccabascerana tutta, che premia l’azione del Comitato organizzato a diufesa del territorio contro ogni interesse strumentale.

A sostegno dei provvedimenti comunali, che però sono intervenuti in ritardo e con poca specificità - prosegue la nota- i cittadini di Roccabascerana, dando espresso incarico all’avvocatessa Sabrina Mautone - si sono costituiti in giudizio e hanno strenuamente difeso l’attività posta in essere dall’amministrazione comunale arricchendo la stessa di contenuti ed indicazioni tecnico-legislative tali da essere valutati positivamente dal Tribunale Amministrativo Regionale che ha respinto le istanze cautelari della multinazionale.

«La vittoria rappresenta il raggiungimento di un risultato significativo e fondamentale a tutela del territorio di Roccabascerana – spiega l’avvocato difensore Sabrina Mautone- e a tutela della salute della popolazione».