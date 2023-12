Incidente mortale a Baiano: assolto in appello l’imputato I giudici della corte di Appello hanno accolto la tesi difensiva

di Paola Iandolo

Baiano - Giuseppe Martone, un giovane di soli 21 anni, perse la vita nel 2014 in un tragico incidente. Il giovane perse la vita in Via Scafuro, quando Martone, seduto sulla ruota di scorta esterna di un fuoristrada, fu travolto dopo che questa si era staccata.

La ricostruzione

Dopo essere stato ferito gravemente, Giuseppe Martone fu ricoverato al "Moscati. Dopo una settimana tra la vita e la morte perse la vita. L'accusa di omicidio colposo gravava su di un giovane - difeso dall'Avvocato Giacomo Sorrentino - il quale era stato ritenuto colpevole in primo grado. Tuttavia in secondo grado, i giudici della Corte di Appello hanno emesso un verdetto che ha totalmente riformato la sentenza di condanna di primo grado. Inaspettatamente - accogliendo la tesi difensiva dell'Avvocato Sorrentino - l'imputato è stato assolto, con i giudici che hanno stabilito che il tragico incidente non costituisce un reato.