Lo schianto di Grottaminarda: E' il giorno dell'autopsia di Gabriele Pascuccio Ad eseguire l'esame nell'obitorio dell'ospedale Frangipane il medico legale Giovanni Zotti

E' il giorno dell'autopsia sul corpo di Gabriele Pascuccio, il ventenne morto tragicamente due giorni fa a Grottaminarda in un terribile schianto con la moto. Ad eseguire l'esame autoptico nell'obitorio dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, il medico legale Giovanni Zotti su disposizione della procura della repubblica di Benevento. Gennaro Beneduce è il medico di parte nominato dalla famiglia del 22enne che era alla guida dell'auto, difeso dagli avvocati Giovanni Pratola e Fabio De Donato.

L'ipotesi più probabile è che ad impattare violentemente sull'auto sia stato principalmente il corpo del giovane, dopo essere stato sbalzato dalla moto, finita poi ad una distanza impressionante di oltre cento metri. Un trauma cranico massivo che non gli ha dato scampo.

Domani lo svolgimento dei funerali alle 10 nella chiesa di Santa Maria Maggiore e per Garottaminarda sarà come annunciato dal sindaco Marcantonio Spera, lutto cittadino in paese.