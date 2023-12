Presepe profanato a Flumeri: gambe del bambinello brutalmente spezzate L'indignazione del sindaco Angelo Lanza: "Non ho parole"

Presepe profanato in Irpinia a Flumeri con le gambe del bambinello brutalmente spezzate dopo aver spostato la culla. Un gesto squallido che ha addolorato e indignato la comunità a partire dal sindaco Angelo Lanza.

E' quanto accaduto al campo giglio, all'ingresso del paese. E' stato lo stesso primo cittadino ad informare la comunità con profonda amarezza ed incredulità, la stessa manifestata dal parroco don Claudio Lettieri.

"Natività al campo giglio, non ho parole". Sono state le parole del sindaco. Un gesto inqualificabile, senza precedenti in paese, che potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere le cui immagini ora sono al vaglio dei carabinieri per essere visionate.

"Saranno visionate - conclude Lanza - ma il punto resta un altro, servirebbe educare e non punire."