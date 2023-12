Avellino, abitazione in fiamme a Baiano: famiglia in salvo, palazzo evacuato Non si sono registrati feriti ma si sono vissuti momenti di paura

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 23'00 di ieri 28 dicembre, sono intervenuti nel comune di Baiano in via Napolitano, per un incendio che si è sviluppato in una abitazione sita al terzo piano di un palazzo del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato una squadra supportata da un'autoscala, che ha provveduto a localizzare le fiamme in una stanza dell'appartamento e a spegnerle. La famiglia residente composta da sette persone, è riuscita a mettersi in salvo, e durante le operazioni di soccorso lo stabile è stato evacuato a scopo precauzionale. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono durate diverse ore, e sul posto è stata richiesta la presenza di personale medico con una autoambulanza a scopo preventivo, ma non si sono registrate persone coinvolte. Sono intervenuti per i rilievi di propria competenza i Carabinieri di Monteforte Irpino ed il nucleo Radiomobile di Baiano.