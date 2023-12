Flumeri: deposto un nuovo bambinello nel presepe profanato Immagini delle telecamere al vaglio dei carabinieri, si cerca il responsabile del vile gesto

Deposto e benedetto un nuovo bambinello nel presepe profanato a Flumeri. E' stato il parroco don Claudio Lettieri stamane, insieme al sindaco Angelo Lanza a riempire il vuoto di campo del giglio dopo il grave gesto compiuto nella giornata di ieri. Ignoti, non si sa per quale motivi hanno spezzato le gambe e tagliato la testa alla statuina di Gesù bambino suscitando profondo dolore, sdegno ed incredulità nella comunità. In tanti stamane si sono recati sul posto dopo la notizia diffusa ieri sera dal primo cittadino.

E' stato egli stesso a raccogliere i pezzi della statuetta devastata. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Determinanti potrebbero essere le immagini delle due telecamere situate a campo del giglio sui due lati del presepe.

La popolazione chiede giustizia e che le indagini portino presto ad una svolta: "Chi ha commesso un gesto così vile deve essere punito in maniera esemplare. Flumeri non è questa, ma una comunità sana che vive di tradizioni, apprezzate nel mondo da tanti figli di questa terra."