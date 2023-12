Tragedia di fine anno nei campi: agricoltore muore travolto da un trattore Nulla da fare per un 76enne a Frigento

Tragedia nei campi di fine anno in Irpinia. A Frigento un uomo è morto travolto dal suo trattore mentre era di ritorno a casa, dopo aver raccolto un carico di legna in un fondo agricolo. A tradirlo sarebbe stato il carrello pieno lungo una discesa. Il mezzo avrebbe cominciato a slittare fino a ribaltarsi. E' successo nel tardo pomeriggio alla località Pagliara.

A nulla è valso ogni soccorso da parte dei sanitari del 118 allertati immediatamente dalla centrale operativa di Avellino.

I vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda lo hanno liberato dal pesante mezzo ma nonostante le disperate manovre di rianimazione, ripetute per diversi minuti, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportare.

La vittima del luogo aveva 76 anni. Chiusa al traffico la strada provinciale che da Frigento porta a Rocca San Felice, disposti percorsi alternativi al fine di consentire ai soccorritori di effettuare le operazioni di recupero. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

Sconcerto nella frazione Pagliara di Frigento, dove l'imprenditore in pensione era molto conosciuto e stimato. Persona affabile con tutti, vita di sacrifici in Germania dove vive sua figlia. Persona perbene e dedita al lavoro. Era fiero del suo lavoro da agricoltore nei campi. Un fine anno tristissimo per l'intera comunità profondamente addolorata a partire dal sindaco Carmine Ciullo.