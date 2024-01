Cane ferito durante l'esplosione di botti, intervento a Salza Irpina: è salvo Capodanno di super lavoro per il servizio soccorso animali senza padroni

Due buchi alla gamba sinistra a causa dell'esplosione di botti. A farne le spese un cane che probabilmente stava cercando di trovare riparo in strada, impaurito durante i festeggiamenti di capodanno. E' successo all'alba in via Roma a Salza Irpina.

Sul posto, allertata dalla sala operativa della regione Campania soccorso animali senza padrone è giunta un'ambulanza da Nola con l'ottimo operatore soccorritore Felice Rubino e il supporto del veterinario reperibile Franco Grasso. Per la macchina dei soccorsi è stato un capodanno di intenso lavoro.

L'animale ferito è stato poi trasferito a Montoro per le cure necessarie. Un secondo intervento lungo la strada statale 7 bis Manocalzati dove è stato prelevato un altro cane ferito.

Rintracciato infine il proprietario di un cane, un pastore tedesco soccorso stamane ad Ariano Irpino dopo essere stato trovato legato ad una ringhiera, in maniera insolita davanti alla chiesa di San Giovanni.