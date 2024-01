Avellino, movida illegale: controlli e sequestri della polizia I servizi hanno riguardato i luoghi in cui vi è la maggior parte dei locali

Nelle ore serali e notturne del 5 gennaio 2024 sono stati attuati in Avellino-Ariano Irpino- Cervinara- Lauro e S.Angelo dei Lombardi servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere, ma soprattutto volti a prevenire ed eventualmente ad arginare episodi di illegalità correlati alla c.d. movida. I servizi hanno riguardato i luoghi in cui vi è la maggior parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che pertanto costituiscono punto di maggiore aggregazione di giovani. In particolare il dispositivo di sicurezza adottato, disciplinato con apposita ordinanza del Questore, ha visto l’impiego, oltre che degli ordinari dispositivi di controllo del territorio, anche di equipaggi aggiuntivi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale impegnate in diverse zone del centro cittadino, quali via De Concilij, viale Italia, corso V. Emanuele, via Barone, piazza Libertà, via Scandone, via Tuoro Cappuccini nonchè nei luoghi di maggiore aggregazione insistenti nei Comuni sopra citati.

Complessivamente sono stati conseguiti i seguenti risultati:

nr. 186 persone controllate, di cui nr. 31 con precedenti di polizia;

nr. 112 veicoli controllati;